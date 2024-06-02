В Башкирии переселили четверть жителей села, находящегося на медном месторождении

Четверть населения села Подольск Хайбуллинского района уже переселились. Речь о тех, кто получил выплаты. Остальные, а это порядка 290 домовладений, будут расселены до 2030 года. Напомним, что это связано с реализацией одного из крупнейших проектов страны по разработке медного месторождения. Залежи располагаются прямо под Подольском. Жителям в свою очередь на выбор предоставят возможность получить выплаты, квартиры или дома в новых микрорайонах. По каким критериям идёт расчет, что говорят местные и какие комментарии дают представители добывающей компании?

Даже несмотря на косметический ремонт и бережное отношение, дом, как ни крути, морально устарел. В этой квартире Тамара Щекотурова вместе с супругом живут более полувека. На условия хоть и не жалуется, понимает: держаться здесь не за что. А потому к будущему переселению пенсионерка относится спокойно.

Ну а что ловить тут? Работа людям будет. Молодым работать нужно где-то, работу дают люди. Как не переселяться, надо. Это же хорошее дело. Тамара Щекотурова, жительница с. Подольск

Возможно, поэтому многие владельцы квартир уже давно переехали, продав свои квадратные метры инвестору. Те, кто остался, тоже не против. Был бы достойный вариант.

На этой площадке в райцентре, селе Акъяр, уже начали возводить новое жилье для жителей Подольска. Те, кто решит переехать в новые квартиры, не прогадают, уверяют строители. По их словам, условия здесь будут гораздо лучше тех, в которых люди живут сейчас. Предоставляемая площадь – не меньше.

Квартиры будут комфортные, по квадратуре если рассчитать, однокомнатная квартира – 36 квадратов, это улучшенная планировка. Первый строим №2 и 4, ориентировочный ввод – июнь 25 года, следующее строительство – дома №1 и 3 с вводом в октябре 25 года. Азат Даутов, инженер по организации и строительству службы управления проектом по строительству Подольского месторождения

Гораздо сложнее с владельцами собственных домов. Хазина Радаева родилась в Подольске. Сюда же привезла и супруга. Хозяйство у женщины обжитое. Бросать, конечно, жалко. Но если куда-то и переезжать, то только в дом, говорит женщина.

Мне нужен отдельный дом, чтоб и баня была, и участок был, все надо сажать, поэтому только дом. В этом случае я готова переселиться. Всё равно тут же оставаться никак. Хазина Радаева, жительница с. Подольск

Альтернатива в виде переселения в частный дом – это второй вариант, который предлагают в меднодобывающей компании. Буквально в трех километрах от текущего Подольска построят новый поселок. Участок, как говорят, уже выбран, разработан генплан. Специалисты ведут проектные работы.

Планируется построить многоквартирные дома, индивидуальные дома и дома блокированной застройки. Мы планируем построить соцобъекты, школу, детсад, ФАП. Рамиль Тукаев, директор по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь»

Но вариант даже с предоставлением собственного дома устраивает не всех. Кто-то из жителей, например, недоволен месторасположением будущего поселка.

В сторону Макан тоже не поедем, потому что там земля бракованная, солонец там, ничто не растет. Зимой и летом там болото. Дамир Вагазов, житель с. Подольск

Те, кто по каким-либо причинам не готов к обмену по системе один к одному, могут претендовать на выплату компенсации. Суммы у всех разные. Дамир Вагазов, например, оценил свое домовладение с учетом всех построек и насаждений в 15 млн. В одном из объявлений собственники и вовсе запросили 26 млн, что вызвало недоумение даже у местных жителей. У остальных оценки скромнее.

– Во сколько оцениваете дом? – Миллионов 8-7. Ориентируюсь на окружающие цены. – Но такие цены и под Уфой. – А вы думаете, в Акъяре дешевле? 6-7 млн тоже просят. Эльвира Мифтахова, жительница с. Подольск

И дело вовсе не в завышенных ожиданиях. Рыночные цены в том же райцентре на фоне новостей о переселении Подольска уже давно пошли вверх.

В Акъяре цены взлетели в связи с переселением в Подольске. Там за 3 млн нереально дом купить, даже за 4. Там такие цены, как в Уфе, наверное. 5-6 млн дома стоят. Ольга Хуснуллина, жительница с. Подольск

Рамиль Ишмухаметов, можно сказать, запрыгнул в последний поезд. Мужчина взял выплатой два года назад и успел купить новый дом в Акъяре еще до подорожания.

Летом 2022 года взяли. Приобрели сразу, сумма устроила. В то время цены еще приемлемее были. Я с 2013 года в Акъяре работаю. Раньше ездил, теперь живу и работаю. Рамиль Ишмухаметов, житель с. Акъяр

В Подольске 374 домовладения, включая квартиры. Одну четвертую часть на данный момент уже расселили. Владельцы получили выплаты и уехали. Узнать такие дома несложно. На них висят красные таблички «Объект находится под охраной». То есть фактически дом принадлежит меднодобывающей компании.

Вопрос оценки, конечно, субъективный. Как говорят специалисты по недвижимости, факторов много.

Например, от материала, из которого построен дом, от площади, от месторасположения. В том числе оценка может зависеть от убытков, которые причиняются собственникам в связи с переездом. Шамиль Юнусов, руководитель юридического отдела агентства недвижимости «Юникор»

Подольское медно-цинковое месторождение – одно из крупнейших в России. Здесь планируют добывать порядка 9 млн тонн руды в год. Реализация инвестпроекта имеет ключевое значение для всей страны, что уж говорить про район.

Это поступления в местный бюджет, налоговые отчисления, наша финансовая уверенность на будущее, и в целом с развитием горнорудной промышленности мы видим хорошую динамику развития нашей экономики. По предварительным данным, порядка 2 тысяч рабочих мест с учетом смежных дополнительных производств. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района