В Башкирии переселили четверть жителей села, находящегося на медном месторождении

Четверть населения села Подольск Хайбуллинского района уже переселились. Речь о тех, кто получил выплаты. Остальные, а это порядка 290 домовладений, будут расселены до 2030 года. Напомним, что это связано с реализацией одного из крупнейших проектов страны по разработке медного месторождения. Залежи располагаются прямо под Подольском. Жителям в свою очередь на выбор предоставят возможность получить выплаты, квартиры или дома в новых микрорайонах. По каким критериям идёт расчет, что говорят местные и какие комментарии дают представители добывающей компании?
Даже несмотря на косметический ремонт и бережное отношение, дом, как ни крути, морально устарел. В этой квартире Тамара Щекотурова вместе с супругом живут более полувека. На условия хоть и не жалуется, понимает: держаться здесь не за что. А потому к будущему переселению пенсионерка относится спокойно.
Возможно, поэтому многие владельцы квартир уже давно переехали, продав свои квадратные метры инвестору. Те, кто остался, тоже не против. Был бы достойный вариант.
На этой площадке в райцентре, селе Акъяр, уже начали возводить новое жилье для жителей Подольска. Те, кто решит переехать в новые квартиры, не прогадают, уверяют строители. По их словам, условия здесь будут гораздо лучше тех, в которых люди живут сейчас. Предоставляемая площадь – не меньше.
Гораздо сложнее с владельцами собственных домов. Хазина Радаева родилась в Подольске. Сюда же привезла и супруга. Хозяйство у женщины обжитое. Бросать, конечно, жалко. Но если куда-то и переезжать, то только в дом, говорит женщина.
Альтернатива в виде переселения в частный дом – это второй вариант, который предлагают в меднодобывающей компании. Буквально в трех километрах от текущего Подольска построят новый поселок. Участок, как говорят, уже выбран, разработан генплан. Специалисты ведут проектные работы.
Но вариант даже с предоставлением собственного дома устраивает не всех. Кто-то из жителей, например, недоволен месторасположением будущего поселка.
Те, кто по каким-либо причинам не готов к обмену по системе один к одному, могут претендовать на выплату компенсации. Суммы у всех разные. Дамир Вагазов, например, оценил свое домовладение с учетом всех построек и насаждений в 15 млн. В одном из объявлений собственники и вовсе запросили 26 млн, что вызвало недоумение даже у местных жителей. У остальных оценки скромнее.
И дело вовсе не в завышенных ожиданиях. Рыночные цены в том же райцентре на фоне новостей о переселении Подольска уже давно пошли вверх.
Рамиль Ишмухаметов, можно сказать, запрыгнул в последний поезд. Мужчина взял выплатой два года назад и успел купить новый дом в Акъяре еще до подорожания.
В Подольске 374 домовладения, включая квартиры. Одну четвертую часть на данный момент уже расселили. Владельцы получили выплаты и уехали. Узнать такие дома несложно. На них висят красные таблички «Объект находится под охраной». То есть фактически дом принадлежит меднодобывающей компании.
Вопрос оценки, конечно, субъективный. Как говорят специалисты по недвижимости, факторов много.
Подольское медно-цинковое месторождение – одно из крупнейших в России. Здесь планируют добывать порядка 9 млн тонн руды в год. Реализация инвестпроекта имеет ключевое значение для всей страны, что уж говорить про район.
О переселении Подольска говорят с 80-х годов. Сами жители признаются: давно были готовы к этому. Конечно, наиболее неприятный этап – переезд. Но время, чтобы определиться с вариантом и договориться, еще есть. Переселение намерены завершить до 2030 года.