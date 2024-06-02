Наведение порядка в недропользовании: опыт Башкирии перенимают другие регионы

Незаконной золотодобыче пришёл конец. Башкортостан становится передовым регионом в вопросе наведения порядка в сфере недропользования. Опыт нашей республики перенимают сегодня другие субъекты России. Речь, в частности, идёт о межведомственной комиссии, создание которой в 2021 году инициировал Радий Хабиров.

Огромные отвалы отработанных пород, поваленные деревья и хаотично разрытые участки, затопленные водой. Такую картину после себя оставили золотодобытчики. В поисках драгоценного металла они напрочь забыли о существовании земельного законодательства и правил недропользования.

Мы сейчас находимся на лицензионном участке. Лицензия, которой пользовался «Иремельбашресурс», выдана в 2017 году. В прошлом году лицензия была отозвана. Это вот результат работы компании ООО «Иремельбашресурс». Ильсаф Габдеев, главный специалист-эксперт Белорецкого территориального комитета Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

По закону и по условиям соглашения недропользователь должен был по окончании действия лицензии провести рекультивацию земель. Но этого сделано не было, несмотря на имеющиеся решения судов.

Кстати, одним из учредителей «Иремельбашресурс», по данным «Контур.Фокус», является Вильдан Яруллин, родная деревня которого располагается недалеко от этих приисков. Местные жители в недоумении от такого варварского отношения к родным местам.

По данным специалиста территориального отделения Минэкологии, недропользователем было разработано шесть участков, расположенных на землях сельхозназначения и в лесных угодьях. При этом компания-лицензиат все время показывала нулевую налоговую отчетность, то есть не пополняя ни на копейку местный бюджет. Масштабы нанесённого ущерба могли бы быть еще больше, если бы не действия властей республики, которые несколько лет назад твёрдо решили положить конец подобным нарушениям. В 2021 году по инициативе Радия Хабирова была создана республиканская межведомственная комиссия по недропользованию.

На сегодняшний день в Учалинском районе разработкой и добычей золота занимаются 35 лицензиатов. Конечно же, не у всех на уме только жажда наживы. Есть предприятия, которые работают в правовом поле и смотрят далеко в перспективу.

У нас с компаньонами есть такая философия. Если мы с земли что-то берем, мы должны после себя привести землю в порядок и должны что-то дать земле. В данном случае это хорошая рекультивация, то есть засеять все травой, посадить деревья. Рауф Хакимов, директор горнодобывающей компании «Алтын Яр»

А вот как раз яркий пример того, как должны выглядеть земли после ухода недропользователя. Это один из участков, где еще три года назад компания «Алтын Яр» вела добычу драгметалла. Рекультивация земель после золотодобычи состоит из двух этапов. Технического, когда выравниваются и приводятся в порядок отработанные площади, и биологического – это уже посев трав и посадка деревьев.

Не только привести в порядок территорию после окончания производственной деятельности, но и помочь людям, которые живут на этих землях. Учредители компании считают, что бизнес должен быть социально ответственным. Недропользователь не только платит налоги, но и оказывает помощь социальным объектам Ильчигуловского сельсовета. В частности, местной больнице и школе.