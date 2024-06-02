В Башкирии снимают киноальманах «Уфа, я люблю тебя»

Режиссёр Айнур Аскаров готовит новую полнометражную работу. Это киноальманах «Уфа, я люблю тебя». Туда войдут восемь новелл, которые снимут разные авторы. Съемки одной из историй недавно завершились. В ней главную женскую роль исполнила восходящая российская кинозвезда Валентин Ляпина. Почему актриса согласилась на предложение башкирских кинематографистов и ждать ли зрителям продолжения полюбившейся всем картины «Из Уфы с любовью»?

С чего начинается съемка? С разбитой посуды. Чисто российская кинотрадиция. Осколки тарелки со своими именами разбирают члены съемочной группы. На одном отколотом кусочке имя актрисы Валентины Ляпиной.

На новеллу отведен всего один съемочный день. Но контакт с актерами у режиссёра произошел сразу. Потому и съемки проходили легко.

Это лишь одна из историй киноальманаха «Уфа, я люблю тебя». По такому же принципу с похожими названиями, где меняется лишь наименования города, снято много работ про мировые столицы. Здесь главным действующим лицом выступает уже Уфа.

Фильм снимается на грант Главы Республики Башкортостан. Для съемок новеллы с Валентиной Ляпиной съемочной группе потребовалась поддержка городской администрации. Приходилось останавливать трамвай в определенном месте, включать опрыскиватели.

Валентину Ляпину зрители могут знать по сериалу «Мир. Дружба. Жвачка» и фильму «Бременские музыканты». Долго не раздумывала, соглашаться ли на съемки, признается актриса. Получила предложение, прочитала сценарий.