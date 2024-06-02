В Уфе в «Дне 1000 велосипедистов» приняли участие более 26 тыс. человек

В Уфе прошёл самый масштабный «День 1000 велосипедистов». Это традиционный велопробег по столице Республики Башкортостан. Стартовала велоколонна по проспекту Октября от Горсовета. Финишировали участники у Конгресс-холла «Торатау».

В этом году во второй раз подряд, помимо традиционного велопарада, организаторы провели и профессиональную гонку на 16 и 50 километров. В ней приняли участие и наши ославленные паралимпийцы Александр Давидович и Ирек Зарипов.

Второй год участвую, по проспекту проехать, по центру города – это просто шикарно. Спасибо большое организаторам, что у нас в республике развивается велоспорт, сколько велосипедистов, 1000 людей. Александр Давидович, бронзовый призёр Паралимпийских игр

Приобщиться к спорту, ЗОЖ, мы любим велосипеды, сколько любителей велоспорта, именно отсюда начинается и движение в своей спортивной деятельности в рамках велоспорта, которая развивается в республике. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Этот «День 1000 велосипедистов» стал самым массовым велопарадом в истории – в старте приняли участие 26 367 человек. Уфа действительно стала настоящей велостолицей. На старт «Дня 1000 велосипедистов» выходят люди любых возрастов. Многие участвуют всей семьей. Для того, чтобы выделиться в общей массе, готовят не только велосипед, но и необычный костюм. За самые креативные наряды организаторы награждали участников.

Это такой праздник, когда можно проехаться по проспекту, в костюмах, радостно люди едут, Дети, бабушки, дедушки. Александра Четвергова, участница «Дня 1000 велосипедистов»