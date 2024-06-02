В Уфе в «Дне 1000 велосипедистов» приняли участие более 26 тыс. человек

В Уфе прошёл самый масштабный «День 1000 велосипедистов». Это традиционный велопробег по столице Республики Башкортостан. Стартовала велоколонна по проспекту Октября от Горсовета. Финишировали участники у Конгресс-холла «Торатау».
В этом году во второй раз подряд, помимо традиционного велопарада, организаторы провели и профессиональную гонку на 16 и 50 километров. В ней приняли участие и наши ославленные паралимпийцы Александр Давидович и Ирек Зарипов.
Этот «День 1000 велосипедистов» стал самым массовым велопарадом в истории – в старте приняли участие 26 367 человек. Уфа действительно стала настоящей велостолицей. На старт «Дня 1000 велосипедистов» выходят люди любых возрастов. Многие участвуют всей семьей. Для того, чтобы выделиться в общей массе, готовят не только велосипед, но и необычный костюм. За самые креативные наряды организаторы награждали участников.