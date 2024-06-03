В Уфе прошел региональный этап конференции «Юные техники и изобретатели»

В Уфе прошел региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Он состоялся на базе Межвузовского студенческого кампуса. Школьники представляли прототипы и научные разработки в инженерной сфере.

Всего было восемь номинаций. В этом году появилось еще одно направление, патриотическое – «Я люблю свою Родину». Также кейс для конкурсантов разработали партнеры от РЖД. Воспитанники Республиканского детского технопарка, к примеру, представили свои разработки.