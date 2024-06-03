В Уфе врачи впервые проведут пересадку костного мозга маленькому пациенту

По словам министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, на сегодня первый этап подготовки к трансплантации костного мозга уже пройден. Об этом он сообщил на совещании в ЦУРе.

В Уфу приезжали специалисты национального исследовательского центра имени Д. Рогачева, провели забор биоматериала, он помещен в криокамеру. Как только пациент получит курс химиотерапии, мы сделаем второй этап — это уже непосредственно пересадку костного мозга.

Добавим, новый центр онкологии и гематологии рассчитан на 92 койко-места. Его техническое оснащение полностью соответствует всем современным стандартам оказания медпомощи. В центре будут получать лечение дети с онкологическими, серьезными гематологическими заболеваниями. Они будут обеспечены всеми видами высокотехнологичной медпомощи. Кроме того, здесь появится уникальное для Башкирии криохранилище для длительного хранения костного мозга и других клеточных продуктов.