В Уфе врачи впервые проведут пересадку костного мозга маленькому пациенту

В Башкирии врачи впервые проведут операцию по пересадке костного мозга малолетнему пациенту. Данный вид высокотехнологичной медицинской помощи окажут медики Центра детской онкологии и гематологии при Республиканской детской клинической больнице в Уфе.
По словам министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, на сегодня первый этап подготовки к трансплантации костного мозга уже пройден. Об этом он сообщил на совещании в ЦУРе.
Добавим, новый центр онкологии и гематологии рассчитан на 92 койко-места. Его техническое оснащение полностью соответствует всем современным стандартам оказания медпомощи. В центре будут получать лечение дети с онкологическими, серьезными гематологическими заболеваниями. Они будут обеспечены всеми видами высокотехнологичной медпомощи. Кроме того, здесь появится уникальное для Башкирии криохранилище для длительного хранения костного мозга и других клеточных продуктов.