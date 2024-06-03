В Башкирии в Янауле прошли мероприятия ко Дню защиты детей

В Янауле прошли праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Центральная площадь, городские общественные пространства, парк культуры и отдыха стали местом проведения различных интересных конкурсов, игр, акций и концертов для гостей праздника.
К слову, тут работали многочисленные ярмарки. За последние два года город преобразился. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и субсидиям республиканского бюджета были благоустроены улица Октябрьская, центральная площадь и скверы.
Часть Октябрьской перекрыта для транспорта. И теперь городской парк и краеведческий музей объединились в одно большое пространство для отдыха горожан. На главной сцене прошло награждение волонтёров и организаций, которые помогли сделать город еще комфортнее.