В Башкирии в Янауле прошли мероприятия ко Дню защиты детей

В Янауле прошли праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Центральная площадь, городские общественные пространства, парк культуры и отдыха стали местом проведения различных интересных конкурсов, игр, акций и концертов для гостей праздника.

К слову, тут работали многочисленные ярмарки. За последние два года город преобразился. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и субсидиям республиканского бюджета были благоустроены улица Октябрьская, центральная площадь и скверы.