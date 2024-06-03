В Башкирии прошел IV Межрегиональный фестиваль имени Хании Фархи

В Татышлинском районе прошел IV Межрегиональный фестиваль-конкурс имени Хании Фархи «Онотолор димэ». Он состоялся на родине прославленной певицы и народной артистки Татарстана в день ее рождения.

Фестиваль начался с возложения цветов к памятнику Хании Фархи. Участие приняли представители руководства района, министерств и ведомств, родственники и поклонники творчества певицы. А после во Дворце культуры стартовал отборочный тур, участие в котором приняли конкурсанты не только из разных районов Башкортостана, но и других регионов. Всего было подано более 100 заявок.