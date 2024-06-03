В Уфе прошел фестиваль «Я говорю на башкирском»

В Уфе прошел фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» — «Я говорю на башкирском». На территории пространства «АРТ-квадрат» весь день проходили мастер-классы для детей и взрослых. Работала зона музыкальных и поэтических баттлов. Можно было принять участие в национальных играх, а также подобрать дидактические материалы для изучения башкирского языка. А завершился фестиваль концертом известных исполнителей республики.

Площадка арт-квадрата заполнена. И это при том, что в другом месте параллельно проходит крупный фестиваль с российскими звездами. Эта же публика выбрала башкирских андеграундных артистов.

Rena Rnt, БУРЕЛӘР, Тимур Ямалов, Nail Bashstyle — это лишь малая часть артистов, выступивших на фестивале. Все они музыканты новой волны башкирской музыки. Их песни сейчас играют в наушниках молодых слушателей.

Данное мероприятие служит катализатором для развития башкирского языка, башкирской культуры. У нас очень много молодых музыкантов, которые поют в нетрадиционном стиле. Данная площадка — реальная возможность попробовать молодым музыкантам себя реализовать. Rena Rnt, певец

Из-за того, что таких проектов на башкирском языке не так много, каждый такой фестиваль является очень ценным. Тимур Ямалов, певец

Об этом и говорит реакция публики. В этом году фестиваль проходит с ещё большим размахом. А зародилась история ещё пять лет назад.

Мы этот проект сделали в 2019 году, три товарища — Антон, Рафаэль и я. На свои деньги организовали тогда этот проект. Это была инициатива собрать тогда самую независимую башкирскую музыку, самую андеграундную, самую современную. Мы эту историю тогда, грубо говоря, на коленке делали. Был огромный фидбэк от этой истории. Мне уже многие люди сказали тогда, что это один из самых уникальных фестивалей, потому что концепция была — дать максимальную свободу площадке, ведущим и музыкантам. Алмаз Манаков, соорганизатор фестиваля «Я говорю на башкирском»

Без формализма. Чтобы в этот вечер музыка прошла через каждого слушателя, да так и осталась в нём. И неважно, сколько лет ценителю творчества башкирских исполнителей. В этом году фестиваль заметно вырос. Мероприятие было организовано на грант главы Республики Башкортостан.

Фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» впервые проходит в таком большом масштабе. Красивые, талантливые башкирские артисты, которыми я так горжусь. Я так рада, что у нас есть такие молодые артисты в городе, которые говорят, не стесняясь, на своём родном языке. Гульназ Юсупова, директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка

Для артиста самое главное — это благодарные зрители и хорошая площадка, и в целом хорошая атмосфера, а сегодня все эти моменты в комплексе есть, поэтому мы кайфанули, и народ кайфанул. Ильшат Абдуллин, солист группы «Бурелэр»