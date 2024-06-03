В Уфе стартовал фестиваль театров малых городов России

В Уфе стартовал фестиваль театров малых городов России. Его открыли гостевым спектаклем «Мертвые души» новосибирского театра «Красный факел». От классики до современных произведений — в этом году афиша конкурса вновь разнообразна.

Целую неделю творческие коллективы из разных городов страны будут выступать на сценах уфимских театров. Жюри предстоит определить победителей в 4 номинациях: лучшие спектакли малой и большой формы, лучшие женская и мужская роли.

Также вручат приз «Надежда». Лауреаты в большой и малой формах представят свои работы в Москве, на сцене Театра Наций. Но мероприятие славится не только соревновательной частью. Его не менее важной целью является создание пространства для диалога.