Самый массовый велопарад в истории: в Уфе прошел «День 1000 велосипедистов»

Более 26 тысяч человек накануне вышли на старт «Дня 1000 велосипедистов». Участники заезда стартовали у Горсовета, проехали по проспекту Октября и финишировали у Конгресс-холла.
Уфа — велостолица! Несмотря на раннее воскресное утро, тысячи уфимцев приехали на своих велосипедах к площади Ленина. Многие прибыли заранее, когда ещё можно будет так спокойно прокатиться по проспекту Октября? А зарядиться хорошим настроением участникам помогла и зумба-тренировка.
Второй год подряд организаторы до традиционного велопарада провели и профессиональную гонку на скорость. В ней, например, участвовали Александр Давидович и Ирек Зарипов. Паралимпийцы только недавно приехали с чемпионата России по велоспорту на шоссе, где Давидович завоевал две золотые медали, а Зарипов остался четвёртым. На Дне 1000 велосипедистов Александр проехал на хэндбайке, специальном велосипеде, где идёт работа только руками, 50 километров, а Ирек Зарипов — 16.
Принять участие и испытать себя в такой гонке на скорость могли все желающие.
Велоколонна проехала по центральным улицам Уфы со скоростью 10–15 километров в час. А неподалеку от торгового комплекса «Центральный» участников дня 1000 велосипедистов встречал самый настоящий оркестр.
Финишировала велоколонна у телецентра. Там же спортсменов ждал и конкурс костюмов. Самые креативные участники подготовили не только велосипеды, но и необычные костюмы. Ковбой, семья пчёлок, ангел, скоморох и многие другие. Лучшие получили призы.
Впервые велофестиваль «День 1000 велосипедистов» провели в мае 2011 года. С тех пор вот уже 13 лет мероприятие собирает вместе любителей здорового образа жизни.