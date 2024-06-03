Самый массовый велопарад в истории: в Уфе прошел «День 1000 велосипедистов»

Более 26 тысяч человек накануне вышли на старт «Дня 1000 велосипедистов». Участники заезда стартовали у Горсовета, проехали по проспекту Октября и финишировали у Конгресс-холла.

Уфа — велостолица! Несмотря на раннее воскресное утро, тысячи уфимцев приехали на своих велосипедах к площади Ленина. Многие прибыли заранее, когда ещё можно будет так спокойно прокатиться по проспекту Октября? А зарядиться хорошим настроением участникам помогла и зумба-тренировка.

Приобщиться к спорту, ЗОЖ, мы любим велосипеды, сколько любителей велоспорта, именно отсюда начинается и движение в своей спортивной деятельности в рамках велоспорта, которая развивается в республике. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Второй год подряд организаторы до традиционного велопарада провели и профессиональную гонку на скорость. В ней, например, участвовали Александр Давидович и Ирек Зарипов. Паралимпийцы только недавно приехали с чемпионата России по велоспорту на шоссе, где Давидович завоевал две золотые медали, а Зарипов остался четвёртым. На Дне 1000 велосипедистов Александр проехал на хэндбайке, специальном велосипеде, где идёт работа только руками, 50 километров, а Ирек Зарипов — 16.

Здесь хорошо новый асфальт положили, ветер был немного в спину, нормальные условия, отсекли машины, люди мало мешались, всё хорошо, праздничное настроение, порадовали в тандеме, даже не ожидали от нас, что со здоровыми зарубимся. Ирек Зарипов, четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр

Принять участие и испытать себя в такой гонке на скорость могли все желающие.

Дистанция 50 километров — очень хорошо, хотелось бы 100, возможно, на следующем году сделают 100, круто, что стали проводить гонки внутри города, а не на окраине. Макс. скорость. Артур Аминев, участник «Дня 1000 велосипедистов»

Велоколонна проехала по центральным улицам Уфы со скоростью 10–15 километров в час. А неподалеку от торгового комплекса «Центральный» участников дня 1000 велосипедистов встречал самый настоящий оркестр.

Это самый массовый велопарад в истории, 26367 участников, по информации, которую мне сказали, участвовали, Уфа — велостолица, велореспублика. Спасибо, что пришла, ради этого мы и делаем праздники. Егор Лукша, председатель союза велосипедистов Республики Башкортостан

Финишировала велоколонна у телецентра. Там же спортсменов ждал и конкурс костюмов. Самые креативные участники подготовили не только велосипеды, но и необычные костюмы. Ковбой, семья пчёлок, ангел, скоморох и многие другие. Лучшие получили призы.

Это костюм скомороха, русский костюм, медведь, балалайка и всё такое. Рустем Богданов, участник «Дня 1000 велосипедистов»