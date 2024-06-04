В Башкирии произойдет верхнее соединение Венеры с Солнцем

4 июня в Башкирии произойдёт интересное астрономическое явление. Подробности рассказали в Уфимском планетарии.
На небосклоне случится верхнее соединение Венеры с Солнцем. По данным специалистов, это означает окончание утренней видимости планеты и начало периода вечерней видимости.
Наилучший период вечерней видимости Венеры наступит в начале следующего года, когда она, как ярчайшая звезда, будет видна более четырех часов после захода Солнца в созвездии Водолея на юго-западе.
Фото: Уфимский планетарий.