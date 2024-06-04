В Башкирии произойдет верхнее соединение Венеры с Солнцем

4 июня в Башкирии произойдёт интересное астрономическое явление. Подробности рассказали в Уфимском планетарии.

Фото №1 - В Башкирии произойдет верхнее соединение Венеры с Солнцем

На небосклоне случится верхнее соединение Венеры с Солнцем. По данным специалистов, это означает окончание утренней видимости планеты и начало периода вечерней видимости.

В верхнее соединение с Солнцем Венера вступит 4 июня в 20:33 по местному времени, то есть будет находиться на небосводе рядом с Солнцем в созвездии Тельца, и их будет разделять расстояние всего в три угловых минуты. С момента соединения и до 23 марта 2025 года Венера будет «вечерней звездой», и её можно будет наблюдать вечером после захода Солнца на западе. Но первые несколько недель после соединения из-за близкого расположения к Солнцу её не будет видно. В конце июля, как очень яркая звезда, она будет видна после захода Солнца на фоне зари у самого горизонта на северо-западе.

представители Уфимского планетария 

Наилучший период вечерней видимости Венеры наступит в начале следующего года, когда она, как ярчайшая звезда, будет видна более четырех часов после захода Солнца в созвездии Водолея на юго-западе.

Фото: Уфимский планетарий. 

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