В Башкирии произойдет верхнее соединение Венеры с Солнцем

В верхнее соединение с Солнцем Венера вступит 4 июня в 20:33 по местному времени, то есть будет находиться на небосводе рядом с Солнцем в созвездии Тельца, и их будет разделять расстояние всего в три угловых минуты. С момента соединения и до 23 марта 2025 года Венера будет «вечерней звездой», и её можно будет наблюдать вечером после захода Солнца на западе. Но первые несколько недель после соединения из-за близкого расположения к Солнцу её не будет видно. В конце июля, как очень яркая звезда, она будет видна после захода Солнца на фоне зари у самого горизонта на северо-западе.

представители Уфимского планетария