Жительница Уфы заметила пожар и спасла жильцов

Как рассказала сестра уфимки изданию «Башинформ», Гульдар с сыном шла в детский садик и проходила мимо дома №51 по улице Ленина. Они почувствовали запах гари и заметили дым из окна на третьем этаже. Гульдар позвонила в службу спасения и побежала будить жильцов. К уфимке присоединился проходящий мимо мужчина. Они звонили в домофон соседям, предупреждая о пожаре, а потом попали в подъезд.