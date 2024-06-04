Жительница Уфы заметила пожар и спасла жильцов

3 июня в Уфе произошёл пожар. Первой возгорание заметила обычный пешеход Гульдар К.
Как рассказала сестра уфимки изданию «Башинформ», Гульдар с сыном шла в детский садик и проходила мимо дома №51 по улице Ленина. Они почувствовали запах гари и заметили дым из окна на третьем этаже. Гульдар позвонила в службу спасения и побежала будить жильцов. К уфимке присоединился проходящий мимо мужчина. Они звонили в домофон соседям, предупреждая о пожаре, а потом попали в подъезд.
Сосед горевшей квартиры сообщил, что там никто не живёт. Гульдар самостоятельно встретила пожарных, объяснила ситуацию, открыла им подъездную дверь. Спасателям пришлось выбить в окне стёкла, а также оперативно эвакуировать жильцов дома. Дым представлял серьёзную опасность для людей.
К счастью, пострадавших и погибших нет. Гульдар заметила, что даже её маленький сын переживал и помогал. Она им очень гордится.
Фото: ИА «Башинформ».