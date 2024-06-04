ВК «Урал» покинули два иностранных игрока

Сербский доигровщик Урош Ковачевич и иранец Милад Эбадипур завершили свои выступления за уфимский клуб. Оба провели за «Урал» один сезон.
Ковачевич отыграл 31 матч, набрав 498 очков и став самым результативным игроком «Урала». Эбадипур сыграл 34 встречи и набрал 431 очко. Также за уфимский коллектив больше не будет выступать 31-летний белорусский либеро Максим Будюхин.
Ранее волейбольный клуб «Урал» объявил о завершении контрактов с воспитанниками команды Егором Феоктистовым и Евгением Рыбаковым.