В Уфе в тройном ДТП пострадал 6-летний ребёнок

Около шести часов вечера на улице Сельской Богородской 35-летний водитель на «Киа Рио» допустил столкновение с попутным «Фолксваген Поло». От удара авто отбросило на «Митсубиси Лансер».

В аварии пострадал 6-летний ребёнок, который находился в «Киа». У него диагностировали травму головы. Оказалось, водитель перевозил пассажиров без разрешающих документов. Он также отказался проходить медицинское освидетельствование.