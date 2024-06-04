В Уфе в тройном ДТП пострадал 6-летний ребёнок

3 июня в Уфе произошла крупная авария. Подробности рассказали в ГАИ региона.

Фото №1 - В Уфе в тройном ДТП пострадал 6-летний ребёнок

Около шести часов вечера на улице Сельской Богородской 35-летний водитель на «Киа Рио» допустил столкновение с попутным «Фолксваген Поло». От удара авто отбросило на «Митсубиси Лансер».

В аварии пострадал 6-летний ребёнок, который находился в «Киа». У него диагностировали травму головы. Оказалось, водитель перевозил пассажиров без разрешающих документов. Он также отказался проходить медицинское освидетельствование.

Фото: ГАИ РБ. 

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