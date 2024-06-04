В Башкирии разработают концепцию сохранения водных ресурсов

Сохранение водных ресурсов и развитие речного транспорта в республике. Эти вопросы были главными в ходе совещания в формате «Транспортный час», которое провел Радий Хабиров. Специалисты отметили, что необходимо повышение полноводности основных судоходных рек, нужна расчистка русел рек и борьба с их обмелением.

Есть и негативное влияние антропогенного характера. Требуется оптимизация добычи песчано-гравийной смеси в руслах рек и использования водных ресурсов предприятиями. Еще один пункт – строительство на реках инженерных объектов: каскада поддерживающих плотин и водохранилищ. Глава Башкортостана поручил правительству проанализировать все и в течение месяца представить предложения по решению вопроса.

Также для развития судоходства в акватории столицы коснулись вопросов модернизации парка судов, инфраструктуры и причалов и цифровых сервисов. Здесь профильным ведомствам с администрацией Уфы нужно также сформировать варианты.

Минтранс Башкортостана совместно с администрацией Уфы должны разработать концепцию развития речного судоходства. Это направление, безусловно, является перспективным рынком для инвесторов. После обсуждения параметров полученной стратегии мы подготовим программный документ, который будем поэтапно выполнять.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
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