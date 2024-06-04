В Башкирии разработают концепцию сохранения водных ресурсов

Сохранение водных ресурсов и развитие речного транспорта в республике. Эти вопросы были главными в ходе совещания в формате «Транспортный час», которое провел Радий Хабиров. Специалисты отметили, что необходимо повышение полноводности основных судоходных рек, нужна расчистка русел рек и борьба с их обмелением.

Есть и негативное влияние антропогенного характера. Требуется оптимизация добычи песчано-гравийной смеси в руслах рек и использования водных ресурсов предприятиями. Еще один пункт – строительство на реках инженерных объектов: каскада поддерживающих плотин и водохранилищ. Глава Башкортостана поручил правительству проанализировать все и в течение месяца представить предложения по решению вопроса.

Также для развития судоходства в акватории столицы коснулись вопросов модернизации парка судов, инфраструктуры и причалов и цифровых сервисов. Здесь профильным ведомствам с администрацией Уфы нужно также сформировать варианты.