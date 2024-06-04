В Уфе показали, как проходят лечение маленькие пациенты РДКБ

В России стартовала неделя сохранения здоровья детей. В Уфе на пути к выздоровлению маленьких пациентов стоит Республиканская детская клиническая больница. Это один из крупнейших медицинских центров в Башкортостане. Туда поступают дети с тяжелыми диагнозами и большими надеждами на выздоровление. Комплексная терапия, совместная работа врачей и мам делают свое дело.

В детскую клиническую больницу как к себе домой. Семёну Айдуганову 9 лет. Мальчик закончил третий класс, занимается плаванием. Ребёнку поставлен диагноз – долихосигма, врожденная патология кишечника. Уже в четвертый раз за два года он проходит обследование и лечение в хирургическом отделении.

Зачастую тяжелое состояние пациентов, высокий уровень оперативной активности, выхаживание в послеоперационном периоде требуют четкой и слаженной работы всего коллектива отделения анестезиологии и реанимации. В год сюда поступают порядка 1200 детей с различными хирургическими и соматическими заболеваниями в возрасте от одного месяца, в том числе новорождённые.

В РДКБ доставляют маленьких пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями со всех уголков республики. У кого-то есть возможность добраться самим, а кому-то приходится обращаться за помощью в санитарную авиацию. Чаще всего в санавиацию поступают вызовы для эвакуации новорождённых с болезнями органов дыхания и детей с онкологией.

Республиканская детская клиническая больница – одно из ведущих учреждений в Башкортостане, которое оказывает медицинскую помощь юным пациентам. В рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, РДКБ оснащена современным оборудованием. Ежегодно врачи проводят порядка 7000 операций. Благодаря открытию Центра детской онкологии и гематологии возможности медиков расширились.