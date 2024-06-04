В Башкирии прошли мероприятия, посвящённые памяти Юрия Шатунова

В памяти народа. На малой родине Юрия Шатунова, в селе Исянгулово Зианчуринского района, состоялось мероприятие, посвящённое народному артисту. Поклонники организовали автопробег под легендарные хиты 90-х и высадили аллею «Ангел белых роз».

Среди цветов установили памятную табличку. Также во время вечернего концерта поклонники таланта Юрия Шатунова исполнили его известные песни. Мероприятие посетили не только поклонники творчества артиста, но и его учителя и одноклассники, которые до сих пор помнят своего друга.