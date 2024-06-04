Пьяный житель Башкирии устроил смертельное ДТП и погубил своего друга

Правоохранители Уфимского района выясняют обстоятельства аварии с погибшим. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по республике, ДТП произошло минувшей ночью в селе Жуково.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель «ВАЗ-2114» съехал в кювет и наехал на металлическое ограждение. В момент движения на капоте машины находился его друг. От удара 27-летний мужчина упал на проезжую часть и скончался.

В ведомстве отметили, что освидетельствование водителя показало 0,658 мг/л. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, водитель находится в участке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ведомстве.

Есть информация, что товарищ бросился на капот автомобиля в попытке остановить нетрезвого друга от управления транспортным средством.