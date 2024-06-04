В Уфе женщина спасла 7-летнюю девочку от падения из окна

Накануне вечером в экстренные службы города позвонила женщина и рассказала, что в доме напротив на пятом этаже у открытого окна сидит ребенок.

На место незамедлительно выехали сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Однако, как сообщили в пресс-службе ведомства, в окне они никого не увидели.

Позже выяснилось, что звонившая спасателям женщина уговорила 7-летнюю девочку слезть с подоконника и закрыто окно. Она находилась дома одна и решила посмотреть во двор, раскрыв окно и забравшись на подоконник.