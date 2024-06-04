Врачи Башкирии спасли попавшего под микроавтобус малыша

Врачи Салавата спасли жизнь 2-летнего малыша, который попал под колёса микроавтобуса. Подробности рассказал главный врач медицинского учреждения.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли попавшего под микроавтобус малыша

Авария произошла 23 сентября прошлого года. Малыша обнаружили за задним колесом микроавтобуса. Родители ребёнка оперативно самостоятельно доставили пострадавшего в хирургический центр.

Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него тупую травму живота, забрюшинную гематому, ушиб легких, двусторонний гемопневмоторакс, травматический шок, дыхательную недостаточность. Врачи несколько дней усиленно боролись за жизнь пострадавшего.

После стабилизации состояния маленького пациента перевели в детскую республиканскую клиническую больницу Уфы, где проводилось консервативное лечение, наблюдение профильных специалистов и реабилитация. Сегодня мальчик чувствует себя отлично, полностью здоров и развивается в соответствии с возрастом.

Фото: больница г. Салават. 

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