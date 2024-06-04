Врачи Башкирии спасли попавшего под микроавтобус малыша

Врачи Салавата спасли жизнь 2-летнего малыша, который попал под колёса микроавтобуса. Подробности рассказал главный врач медицинского учреждения.
Авария произошла 23 сентября прошлого года. Малыша обнаружили за задним колесом микроавтобуса. Родители ребёнка оперативно самостоятельно доставили пострадавшего в хирургический центр.
Ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у него тупую травму живота, забрюшинную гематому, ушиб легких, двусторонний гемопневмоторакс, травматический шок, дыхательную недостаточность. Врачи несколько дней усиленно боролись за жизнь пострадавшего.
После стабилизации состояния маленького пациента перевели в детскую республиканскую клиническую больницу Уфы, где проводилось консервативное лечение, наблюдение профильных специалистов и реабилитация. Сегодня мальчик чувствует себя отлично, полностью здоров и развивается в соответствии с возрастом.
Фото: больница г. Салават.