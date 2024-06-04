Врачи Башкирии спасли попавшего под микроавтобус малыша

После стабилизации состояния маленького пациента перевели в детскую республиканскую клиническую больницу Уфы, где проводилось консервативное лечение, наблюдение профильных специалистов и реабилитация. Сегодня мальчик чувствует себя отлично, полностью здоров и развивается в соответствии с возрастом.