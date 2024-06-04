Водитель, прокативший друга на крыше авто в Уфе, рассказал подробности

В Уфимском районе этой ночью произошло смертельное ДТП. Авария произошла в селе Жуково. По предварительным данным, 28-летний водитель пьяным сел за руль и на ул. Трактовой и, врезавшись в ограждение, съехал в кювет. В этот момент на капоте находился другой человек, который погиб.

Сейчас выясняются все обстоятельства и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает «Башинформ», есть предположение, что погибший пытался остановить своего пьяного друга.

Подобный случай произошел и в Уфе. Госавтоинспекторы в ходе интернет-мониторинга выявили запись, где во время движения по дороге на крыше авто находится человек. В итоге такой выходки водитель и человек на крыше получили штрафы по нескольким административным статьям. Автомобиль забрали на спецстоянку.

Друг залез на крышу автомобиля, и я, чтобы дать понять, что так делать не нужно, решил дать круг – небольшой, буквально два метра. Вину свою осознаю, ошибку признаю. водитель