Шакир Мухамадуллин посетил закрытие хоккейного сезона ХК «Уфа»

В столице республики прошло закрытие сезона для хоккейного клуба «Уфа». На него приехал экс-игрок «Салавата Юлаева», защитник команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин. Воспитанники ХК «Уфа» смогли сфотографироваться и пообщаться со звёздным хоккеистом, а также взять автографы. Сам Шакир пробудет в Уфе до начала августа, здесь он начнёт готовиться к новому сезону за океаном.
Сразу после автограф-сессии состоялась праздничная тренировка на льду для команд нескольких возрастов вместе с Шакиром Мухамадуллиным. Сезон для хоккейного клуба «Уфа» получился успешным. Ребята 2014-го и 2015-го годов рождения провели более десяти турниров, заняли несколько призовых мест и выиграли шесть трофеев.