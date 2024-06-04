Шакир Мухамадуллин посетил закрытие хоккейного сезона ХК «Уфа»

Я оцениваю сезон, поскольку я вырос как игрок, я считаю, что я прибавил в первую очередь в игре в обороне, думаю, что этот сезон дал мне очень многое. Следил за командой, созванивались с ребятами, я вставал завтракать и как раз попадал на матч, шёл на тренировку, плей-офф тоже смотрел.

Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Сан-Хосе Шаркс»