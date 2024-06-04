Шакир Мухамадуллин посетил закрытие хоккейного сезона ХК «Уфа»

В столице республики прошло закрытие сезона для хоккейного клуба «Уфа». На него приехал экс-игрок «Салавата Юлаева», защитник команды НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин. Воспитанники ХК «Уфа» смогли сфотографироваться и пообщаться со звёздным хоккеистом, а также взять автографы. Сам Шакир пробудет в Уфе до начала августа, здесь он начнёт готовиться к новому сезону за океаном.

Я оцениваю сезон, поскольку я вырос как игрок, я считаю, что я прибавил в первую очередь в игре в обороне, думаю, что этот сезон дал мне очень многое. Следил за командой, созванивались с ребятами, я вставал завтракать и как раз попадал на матч, шёл на тренировку, плей-офф тоже смотрел.

Шакир Мухамадуллин, защитник ХК «Сан-Хосе Шаркс»

Сразу после автограф-сессии состоялась праздничная тренировка на льду для команд нескольких возрастов вместе с Шакиром Мухамадуллиным. Сезон для хоккейного клуба «Уфа» получился успешным. Ребята 2014-го и 2015-го годов рождения провели более десяти турниров, заняли несколько призовых мест и выиграли шесть трофеев.

Благодарим Шакира, что посетил наше закрытие, принял наше предложение. Для ребят это большая мотивация, когда игрок из НХЛ приходит на мероприятие, проводит автограф-сессию.

Дмитрий Цыбин, генеральный директор ХК «Уфа»
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