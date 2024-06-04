В Башкирии началось благоустройство парка имени Салавата Юлаева

Скейт-площадка, хоккейная коробка, футбольное поле, вело- и пешеходные дорожки, игровая территория для детей — в Баймаке началось благоустройство парка имени Салавата Юлаева. Это уже третья попытка привести в порядок территорию.

На этот раз проект реализуется благодаря победе на Всероссийском конкурсе «Вольный берег». На первый этап строительства выделено 113 млн рублей, большая часть — из федерального бюджета. Там появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, сцена, прибрежная зона у озера. При этом сохранятся все уникальные памятники.