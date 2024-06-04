Стало известно, когда в Башкирии пройдёт праздник «Салауат йыйыны»

Эти мероприятия делаются для того, чтобы наши дети знали культуру, чтобы мы сохранили то, что у нас есть, — это сильные наши стороны, ну и в такой сложной политической обстановке люди должны объединяться для добрых, хороших дел. Мы приглашаем ремесленников, которые делают очень хорошие изделия, тех, кто выпускает продукты питания, то есть, объединяя и предпринимательское сообщество, и культурное, и всех людей. Это хороший праздник, объединяющий всех нас.

Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан