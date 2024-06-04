Стало известно, когда в Башкирии пройдёт праздник «Салауат йыйыны»

Республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны» пройдет 16 июня в селе Малояз Салаватского района. В этом году он посвящен 270-летию со дня рождения национального героя Башкортостана — Салавата Юлаева. Уже сейчас подготовка идет полным ходом — к знаменательной дате откроют историко-мемориальный парк «Салауат ере».
В рамках мероприятия планируется обширная программа: конные скачки, открытые турниры, представления, конкурсы и концерты на главной сцене.
Эти мероприятия делаются для того, чтобы наши дети знали культуру, чтобы мы сохранили то, что у нас есть, — это сильные наши стороны, ну и в такой сложной политической обстановке люди должны объединяться для добрых, хороших дел. Мы приглашаем ремесленников, которые делают очень хорошие изделия, тех, кто выпускает продукты питания, то есть, объединяя и предпринимательское сообщество, и культурное, и всех людей. Это хороший праздник, объединяющий всех нас.Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Впервые праздник прошел 20 лет назад — в год 250-летия со дня рождения Салавата Юлаева. В последующем мероприятие проводили в разных районах — в Балтачевском, Чекмагушевском и Ишимбайском, а также в Салавате и Уфе. С 2011 года праздник проводится на родине Героя и является знаковым событием в республике.
Мероприятия, которые состоятся в Салаватском районе 16 июня, они, несомненно, имеют большое значение. Я приглашаю всех жителей нашей республики, гостей приехать в район и окунуться в атмосферу праздника, красивого яркого фольклора, любви к своей родине и посмотреть, вдохновиться теми местами, где родился и вырос Салават Юлаев.Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан