Дворец борьбы в Уфе готов на 80%

Сейчас на объекте остались отделочные работы и благоустройство территории. Облицовка, отделка, замазывание и выравнивание. Самые сложные работы позади, говорят строители.
С ходом строительства ознакомился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.
Площадь здания составит 28 тыс. кв. метров. Во Дворце борьбы будут располагаться детско-юношеская спортивная школа, гостиница для спортсменов, приезжающих на соревнования, проектом предусмотрены ресторан, спортивные бары, фитнес-центр с 25-метровым бассейном. Строительство идет в соответствии с планом, установленным руководством республики. Первых спортсменов он примет в день 450-летия Уфы — 31 августа.