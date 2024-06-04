Дворец борьбы в Уфе готов на 80%

Сегодня мы можем сказать, что дом для восьми основных видов борьбы у нас готов. Мы сегодня очень серьёзно настроены, чтобы главное открытие этого большого Дворца борьбы у нас прошло в рамках 450-летия Уфы, в рамках нашего главного спортивного праздника — 31 августа.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан