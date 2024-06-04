В Башкирии почтили память погибших под Улу-Теляком

Сегодня исполняется ровно 35 лет со дня железнодорожной катастрофы под Улу-Теляком. В начале лета 89-го года в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе.

Вагоны раскидало, в небо поднялся столб пламени. Жертвами стали 575 человек, из них треть — дети. Люди ехали на отдых. В память о погибших возле мемориала прошел памятный митинг. На место катастрофы прибыл поезд памяти. Состав из трёх вагонов, сформированный в Омске и Челябинске, привёз родственников погибших к месту катастрофы.

Участие также приняли представители правительства республики и руководства Челябинской области. Эта трагедия — общая боль для всей страны, отметили они.