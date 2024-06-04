В Башкирии ветеранов СВО привлекают к тренировкам спортивного метания ножа

Мы с фондом «Защитники Отечества» работаем, попросили помочь найти ребят. Важно их вытащить из этого состояния, социализировать, ведь многие закрыты.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан