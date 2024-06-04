В Башкирии ветеранов СВО привлекают к тренировкам спортивного метания ножа

Реабилитация спортом. Ветеранов спецоперации привлекают к тренировкам в метании ножа. Представители спортивной федерации вышли с желанием собрать паралимпийскую сборную. Среди бойцов, вернувшихся домой после ранения, нашлись желающие попробовать себя в чем-то новом.
Метание ножей — не просто хобби или забава, а официальный вид спорта со своей федерацией и соревнованиями. И это только на первый взгляд кажется, что попасть в цель легко и просто. На самом деле значение имеют техника броска, расстояние до стенда, а еще концентрация и сноровка. Чем больше времени проведешь в спортзале, тем лучше.
Олег Муфтахутдинов и Радик Каримов — ветераны специальной военной операции, только постигают тонкости этой дисциплины. Оба вернулись домой после ранений, сейчас проходят реабилитацию, в том числе спортом.
И если Радик Каримов до участия в СВО был менеджером в автосалоне, работал с машинами и людьми, то Олег Муфтахутдинов в спорте далеко не новичок. С детства он занимался лыжными гонками и биатлоном и даже имеет мастерский разряд. По возвращении домой после ранения открыл для себя новые дисциплины.
Проект реабилитации спортом для участников спецоперации быстро получил развитие. Кстати, тренировки здесь бесплатные. Есть помещение, где проходят занятия, опытные тренеры, а главное — желание у представителей федерации приобщить к тренировкам ветеранов СВО.
В планах сделать такие тренировки традиционными и для всех желающих. А после собрать паралимпийскую сборную республики по метанию ножа и вывести команду на турниры уже всероссийского уровня.