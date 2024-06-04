В Башкирии ветеранов СВО привлекают к тренировкам спортивного метания ножа

Реабилитация спортом. Ветеранов спецоперации привлекают к тренировкам в метании ножа. Представители спортивной федерации вышли с желанием собрать паралимпийскую сборную. Среди бойцов, вернувшихся домой после ранения, нашлись желающие попробовать себя в чем-то новом.

Метание ножей — не просто хобби или забава, а официальный вид спорта со своей федерацией и соревнованиями. И это только на первый взгляд кажется, что попасть в цель легко и просто. На самом деле значение имеют техника броска, расстояние до стенда, а еще концентрация и сноровка. Чем больше времени проведешь в спортзале, тем лучше.

Олег Муфтахутдинов и Радик Каримов — ветераны специальной военной операции, только постигают тонкости этой дисциплины. Оба вернулись домой после ранений, сейчас проходят реабилитацию, в том числе спортом.

Стали с СВО ребята возвращаться, у некоторых серьезные ранения, и этот спорт им идеально подходит. Человек, получается, замешан в социальную жизнь общества.

Матвей Кублицкий, президент Федерации спортивного метания ножа

Пока я дома лежу и восстанавливаюсь, это разнообразие. Большую роль для меня играет, чтобы я забылся. Новые друзья и новое увлечение. Я человек разносторонний, люблю что-то узнавать.

Радик Каримов, ветеран СВО

И если Радик Каримов до участия в СВО был менеджером в автосалоне, работал с машинами и людьми, то Олег Муфтахутдинов в спорте далеко не новичок. С детства он занимался лыжными гонками и биатлоном и даже имеет мастерский разряд. По возвращении домой после ранения открыл для себя новые дисциплины.

Фото №1 - В Башкирии ветеранов СВО привлекают к тренировкам спортивного метания ножа

Посещаю клуб «Берсерк», мы всем рады. Спорт — это всегда хорошо. Также я много бегаю и плаваю. Это помогает и физически развивает.

Олег Муфтахутдинов, ветеран СВО

Проект реабилитации спортом для участников спецоперации быстро получил развитие. Кстати, тренировки здесь бесплатные. Есть помещение, где проходят занятия, опытные тренеры, а главное — желание у представителей федерации приобщить к тренировкам ветеранов СВО.

Пенальти

Мы с фондом «Защитники Отечества» работаем, попросили помочь найти ребят. Важно их вытащить из этого состояния, социализировать, ведь многие закрыты.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан

В планах сделать такие тренировки традиционными и для всех желающих. А после собрать паралимпийскую сборную республики по метанию ножа и вывести команду на турниры уже всероссийского уровня.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями