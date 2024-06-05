В Башкирии вторые сутки разыскивают подростков

В Башкирии пропали несовершеннолетние дети, сообщают в своих социальных сетях поисковики группы «Башрегионспас». Ищут 13-летнего Алексея Макарова и 16-летнюю Виталину Гузь. По данным волонтеров, они пропали 4 июня в селе Михайловка Уфимского района.

Приметы Алексея: рост 146 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серо-белую толстовку, спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Приметы Виталины: рост 160 см, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-зеленый пиджак и платье.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении детей, просят сообщить по телефонам: 8-937-3-102-112 или 112.