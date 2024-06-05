В Уфе прошел кросс работников здравоохранения

В Уфе прошел республиканский легкоатлетический кросс работников здравоохранения. Мероприятие собрало рекордное число участников – 56 команд и более 370 представителей отрасли.

В соревновательную программу вошли веселые старты и конкурсы. Настроение создавали аниматоры, а инструкторы работали с участниками на старте и по дистанции. Бежали в кроссе целыми семьями.