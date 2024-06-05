В Башкирии достраивают поликлинику на 320 посещений в смену

Строительство новой поликлиники в селе Кушнаренково завершится в октябре этого года. Ее возведение идет по национальному проекту «Здравоохранение». В поликлинике будут созданы современные условия для приема детей и взрослых. Она рассчитана на 320 посещений в смену.

Рабочие приступили к отделочным работам. На третьем этаже также идут работы по обустройству сухой стяжки пола. На днях за дело возьмутся маляры. Сейчас в помещениях, где будут санузлы, уже укладывают плитку