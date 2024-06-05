Прима башкирского балета: история Леоноры Куватовой

Мастер сцены и педагог с большим сердцем. Народная артистка России и Башкортостана, главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета Леонора Куватова внесла значительный вклад в развитие культуры и создала одни из самых ярких страниц истории школы танца республики. Свою судьбу с балетом она связала ещё в детстве и по сей день остаётся верна своему призванию.

Ей рукоплескали зрители на самых больших площадках мира, она объехала десятки стран. Но где бы ни выступала, Леонора Куватова всегда с любовью вспоминала свой родной Башкирский театр оперы и балета. Будущая прима родилась в послевоенные годы в Уфе, в семье врача и журналиста. На сцену её привела сама судьба. Девочка росла среди представителей творческой интеллигенции и деятелей искусств.

В 60-х годах прошлого века в Уфе не было хореографического колледжа, и артистов балета воспитывали в Ленинграде. Каждые 10 лет республика направляла туда талантливых детей, чтобы воспитать свои кадры. Счастливый билет вытянула и Леонора Куватова.

Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой Леонора Куватова окончила в 1967 году. И ещё будучи ученицей выпускного класса, станцевала на сцене театра имени Кирова главную партию в балете «Щелкунчик» Чайковского. Ее партнером стал легендарный танцор Михаил Барышников. Вернувшись в Уфу, исполняла ведущие роли на сцене Башкирского государственного тетра оперы и балета.

Балерина многократно выступала на крупнейших площадках страны и мира. Ей покорились Большой театр, Ленинградский Малый театр оперы и балета, Большой театр оперы и балета Белорусской ССР, Кремлевский дворец, концертный зал «Россия» и Колонный зал Дома союзов в Москве. Она срывала овации зрителей в Германии, Польше, Франции, Португалии, Голландии, США, Мексике, Венгрии, Италии, Азии и Африке. Но каждый раз с особым трепетом Леонора Куватова выходила именно на уфимскую сцену.