В Башкирии двое детей пострадали от змеиных укусов

За минувший весенний период этого года было зафиксировано несколько случаев укуса змей. Такие данные приводят специалисты Республиканской детской клинической больницы.

Так, в мае в медучреждение поступил ребенок 10 лет. Во время прогулки змея укусила его в большой палец левой кисти. Родители школьника сразу же обратились в районную больницу. Состояние маленького пациента было тяжелым, в связи с чем санитарная авиация доставила его в Уфу в РДКБ.

Спустя несколько дней, аналогичный случай произошел с 7-летним ребенком, который бегал босиком по траве и наступил на змею. Она укусила его в правую стопу. Находившиеся рядом родители наложили жгут на бедро и попытались отсосать яд. Мальчик поступил в центральную районную больницу. Позже средствами санавиации его доставили РДКБ для дальнейшего стационарного лечения.