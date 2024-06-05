Врачи Уфы помогли мужчине, который терял сознание при повороте головы

Врачи больницы №21 в Уфе пришли на помощь мужчине с синдромом Игла. При данном недуге человек теряет сознание при повороте головы.
39-летний пациент долго испытывал головные боли, провалы сознания и неприятные ощущения в области шеи. Боль распространилась в ухо и горло. Врачи также выявили у мужчины повышенное артериальное давление и учащённые пульс.
Шилоподъязычный синдром или синдром Игла вызывает раздражение или компрессию аномально удлиненным шиловидным отростком нервных, сосудистых и мышечных структур. Это может привести к нарушениям кровообращения головного мозга, вплоть до инсульта.
Фото: министр здравоохранения РБ.