Врачи Уфы помогли мужчине, который терял сознание при повороте головы

Врачи больницы №21 в Уфе пришли на помощь мужчине с синдромом Игла. При данном недуге человек теряет сознание при повороте головы.

Фото №1 - Врачи Уфы помогли мужчине, который терял сознание при повороте головы

39-летний пациент долго испытывал головные боли, провалы сознания и неприятные ощущения в области шеи. Боль распространилась в ухо и горло. Врачи также выявили у мужчины повышенное артериальное давление и учащённые пульс.

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии с помощью компьютерной томографии диагностировали у него мегастилоид. Это увеличенный в размере шиловидный отросток височной кости, который может достигать 7-8 см. Врачи приняли решение делать операцию. Хирурги сделали небольшой разрез кожи на шее и удалили аномально увеличенную часть отростка. После операции все симптомы исчезли, и пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь у него нет проблем с провалами сознания.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Шилоподъязычный синдром или синдром Игла вызывает раздражение или компрессию аномально удлиненным шиловидным отростком нервных, сосудистых и мышечных структур. Это может привести к нарушениям кровообращения головного мозга, вплоть до инсульта.

Фото: министр здравоохранения РБ. 

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