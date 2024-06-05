Врачи Уфы помогли мужчине, который терял сознание при повороте головы

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии с помощью компьютерной томографии диагностировали у него мегастилоид. Это увеличенный в размере шиловидный отросток височной кости, который может достигать 7-8 см. Врачи приняли решение делать операцию. Хирурги сделали небольшой разрез кожи на шее и удалили аномально увеличенную часть отростка. После операции все симптомы исчезли, и пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь у него нет проблем с провалами сознания.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ