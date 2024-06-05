В Башкирии погиб лосёнок, которого сбили на трассе

4 июня в Башкирии на трассе М-5 сбили лосёнка. Стала известна судьба пострадавшего животного.
Инцидент произошёл между путепроводами Нагаево и Бурцево. Лосёнка в тяжёлом состоянии экстренно транспортировали на ферму, которая находится в 100 км от Уфы. У животного практически полностью оторвало заднюю лапу ниже колена, ещё одну лапу сильно ушибло. У лосёнка поломались рога.
За жизнь животного боролись ветеринары. К сожалению, лосёнок умер сегодня утром. Об этом рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Фото: центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».