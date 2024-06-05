В Башкирии погиб лосёнок, которого сбили на трассе

Инцидент произошёл между путепроводами Нагаево и Бурцево. Лосёнка в тяжёлом состоянии экстренно транспортировали на ферму, которая находится в 100 км от Уфы. У животного практически полностью оторвало заднюю лапу ниже колена, ещё одну лапу сильно ушибло. У лосёнка поломались рога.