Эксперты называют логичным выдвижение Радия Хабирова на пост Главы Башкирии

Эксперты оценивают выдвижение Радия Хабирова на пост Главы Республики Башкортостан логичным и закономерным. Напомним, накануне в Уфе на форуме Башкортостанского отделения «Единой России» с участием представителей федерального уровня однопартийцы высказали свою всестороннюю поддержку секретарю регионального политсовета.

В минувшие пять лет столкнулись с серьезными испытаниями, в том числе пандемия, начало специальной военной операции, санкции, отразившиеся на производстве. При этом республика набрала высокий темп, который нельзя снижать. К примеру, что касается экономики, Радий Хабиров сформировал команду, перед которой поставлена задача привлечь инвестиции в регион, выдержав конкуренцию с другими субъектами России. В сложившейся ситуации международных санкций ограничен перечень дружественных стран. Однако Башкортостану удалось выстроить взаимовыгодные отношения с мировым лидером Китайском народной республикой и ее провинции. С Белоруссией уже есть реализованные проекты, в число партнеров входят Казахстан, Узбекистан.

Многие соглашения реализуются через личное общение руководителей регионов, и многим инвесторам, которые решили реализовывать свои проекты в Республике Башкортостан, даны личные гарантии главы. И в этой связи действительно является логичным продолжение этого направления, и очень важно, чтобы достигнутые соглашения были в регионе реализованы и те гарантии, которые дал Радий Хабиров, они были успешно реализованы на территории нашего региона.

Рустем Ахунов, доктор экономических наук
Волна
Акции БСТ