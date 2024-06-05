Эксперты называют логичным выдвижение Радия Хабирова на пост Главы Башкирии

В минувшие пять лет столкнулись с серьезными испытаниями, в том числе пандемия, начало специальной военной операции, санкции, отразившиеся на производстве. При этом республика набрала высокий темп, который нельзя снижать. К примеру, что касается экономики, Радий Хабиров сформировал команду, перед которой поставлена задача привлечь инвестиции в регион, выдержав конкуренцию с другими субъектами России. В сложившейся ситуации международных санкций ограничен перечень дружественных стран. Однако Башкортостану удалось выстроить взаимовыгодные отношения с мировым лидером Китайском народной республикой и ее провинции. С Белоруссией уже есть реализованные проекты, в число партнеров входят Казахстан, Узбекистан.