Башкирия представила на ПМЭФ стенд в виде пчелы

В Санкт-Петербурге стартовал крупнейший международный форум. Башкортостан традиционно представляет на мероприятии свой стенд и каждый год подходит творчески к его созданию. В этом году республика «приземлилась» на форум в виде огромной пчелы. Она олицетворяет инновации и перспективы развития региона.

ПМЭФ – это площадка для новых бизнес-коммуникаций. Здесь подписываются соглашения, которые потом претворяют в жизнь. Так, одними из первых на форуме подписали документ о сотрудничестве руководство Торгово-промышленной палаты Башкортостана и Кыргызского союза промышленников и предпринимателей. Планируется создание совместных предприятий на территории обеих республик и дальнейшее расширение имеющегося сотрудничества.