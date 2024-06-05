Башкирия представила на ПМЭФ стенд в виде пчелы

В Санкт-Петербурге стартовал крупнейший международный форум. Башкортостан традиционно представляет на мероприятии свой стенд и каждый год подходит творчески к его созданию. В этом году республика «приземлилась» на форум в виде огромной пчелы. Она олицетворяет инновации и перспективы развития региона.
ПМЭФ – это площадка для новых бизнес-коммуникаций. Здесь подписываются соглашения, которые потом претворяют в жизнь. Так, одними из первых на форуме подписали документ о сотрудничестве руководство Торгово-промышленной палаты Башкортостана и Кыргызского союза промышленников и предпринимателей. Планируется создание совместных предприятий на территории обеих республик и дальнейшее расширение имеющегося сотрудничества.
Всего же планируется подписание порядка 20 соглашений в сфере экономики, промышленности и транспорта. Петербургский международный экономический форум будет проходить четыре дня. Наиболее насыщенными в «Экспофоруме» по традиции станут второй и третий дни. Участие в мероприятии примет Глава Башкортостана. В этом году экономический форум будет масштабнее предыдущих: количество участников перевалило за 18 тысяч – это представители из 139 стран мира.