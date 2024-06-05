Жительницу Башкирии обвиняют в покушении на убийство маленького сына

В Белебеевском районе местную жительницу обвиняют в покушении на убийство полуторагодовалого сына.
По данным прокуратуры, в октябре прошлого года 22-летняя девушка проводила вечер за распитием спиртных напитков со знакомым. Застолью мешал плач маленького сына женщины. Нерадивая мать разозлилась и нанесла малышу несколько ножевых ранений в область живота и лица. После девушка попыталась покинуть квартиру.
К счастью, ребёнку оказали своевременную медицинскую помощь. Мальчик остался жив. Сейчас он проживает с отцом. Женщина не признала свою вину.
Фото: прокуратура РБ.