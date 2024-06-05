В Уфе завершился второй этап кубка Башкирии по лёгкой атлетике

В Уфе в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой завершился второй этап Кубка Республики Башкортостан по лёгкой атлетике. Для многих спортсменов из сборной региона это возможность где-то рискнуть и показать свой лучший результат. Участвовали как новички, так и опытные легкоатлеты.

Амина Хаматдинова на этих соревнованиях впервые для себя решила попробовать прыжки в высоту. Девушка бегает спринтерские дистанции, но здесь приняла участие в новой для себя дисциплине. Получилось удачно — сразу победа.

Захотелось чего-нибудь новенького, и конкуренция была маленькая. С детства занималась самбо пять лет, после захотелось бегать, оказалось, что хорошо это делаю, сейчас три года занимаюсь легкой атлетикой. Амина Хаматдинова, победитель Кубка Республики Башкортостан по лёгкой атлетике

А вот Вероника Тычинкина не понаслышке знает, что такое прыжки в высоту. Девушка — родная сестра Матвея Тычинкина, бирского кузнечика и мастера спорта по лёгкой атлетике, и начинала тренироваться также у Николая Ковальского. Лучше удалось себя проявить в многоборье. Недавно Вероника вернулась с командного чемпионата России в Сочи, где набрала 5200 очков и почти выполнила звание мастера спорта.

У меня многоборье, семь видов, собираю очки в большей мере для тренировки, проверить свои силы, прыгнула в длину 5,74 — неплохо, и также пробежала 200 метров. Вероника Тычинкина, победитель кубка Республики Башкортостан по лёгкой атлетике

На втором этапе Кубка республики толкали ядро, прыгали в высоту и в длину, проводили забеги с барьерами и спринтерские. Представительство было небольшое, многие опытные спортсмены рассматривали этот старт как дополнительные соревнования для себя или хорошую тренировку. Для новичков же всё было по-серьёзному.

Отбираем резерв, принимают участие и мастера спорта из сборной РБ, и новички тоже, погода позволяет, стадион позволяет, студенческая бригада в сборе, всё должно получиться хорошо. Геннадий Алексеев, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике