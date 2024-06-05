Жители Башкирии прокомментировали выдвижение Радия Хабирова на пост Главы региона

В Башкирии отделение партии «Единая Россия» выдвинуло Радия Хабирова кандидатом на выборы Главы региона, проведение которых запланировано на сентябрь текущего года.
Как сообщает «Моложеная газета», выдвижение состоялось в Уфе во время форума первичных отделений партии. Корреспонденты издания обратились к участникам форума с просьбой прокомментировать такое решение.
Я, как участник специальной военной операции, могу сказать, что никто другой так не заботится о наших воинах, как Радий Хабиров. Ни один регион так не оказывает помощь своим подразделениям, как Башкортостан. Сегодня ночью я уезжаю на СВО, но вот приехал поддержать Радия Фаритовича.Альберт Юмагулов, Уфа
Мы доверяем Радию Хабирову, и он оправдывает наш кредит доверия своими конкретными делами и добросовестной работой. Если он готов и дальше работать для людей, на благо нашей Родины, то мы, конечно, ему поможем и его поддержим. Радий Хабиров – настоящий патриот, он активно помогает нашим солдатам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Мы вместе с земляками тоже поддерживаем этот патриотический зачин, плетем сети, делаем сухой душ и окопные свечи для дальнейшей отправки в зону СВО.Ирина Верболоз, участник волонтёрского центра "Мариинские сети"
Я считаю, что Радий Хабиров на сегодняшний день – самая достойная кандидатура. Он вернулся работать в республику в непростое время. Ему досталось в "наследство" много застарелых проблем, таких, например, как обманутые дольщики. Вместе со своей командой он проделал огромный пласт работы, чтобы их решить. Вместе с ним мы прошли через такие испытания, как ковид, вместе с ним помогаем нашим солдатам на СВО. Ему тяжело, но он достойно преодолевает все трудности, работая на благо республики.Римма Назмутдинова, волонтёр, участник форума
В Радии Хабирове есть самое главное – стержень руководителя. Я считаю, что в республике очень стабильная обстановка. Ситуация с Баймаком пошла Радию Фаритовичу в плюс, он достойно вышел из нее. У него много личных положительных качеств. Когда я работал в администрации Агидели, много раз видел, как он общается с людьми. Он, если сказал – значит сказал, умеет разговаривать с людьми и держит свое слово. Он лидер!Антон Верозуб, секретарь первичной ячейки партии в Нефтекамске
Мне очень откликаются слова Радия Хабирова, что мы все – родные люди. Все жители республики – большая дружная семья. Чтобы мы такими оставались, нужно, чтобы появлялось на свет много детей, а для этого необходима уверенность в будущем. Все то, что делает Радий Фаритович, направлено на создание условий для этой уверенности.Ирина Сухарева, председатель АНО "Многодеток"
Вместе с Радием Хабировым Башкирия двигается только вперед. Мне очень нравится, что он поддерживает молодые семьи республики, приглашает вернуться на родину выпускников столичных вузов, создаёт условия, чтобы высокобалльники учились в Башкирии. Он сделал всё, чтобы организовать в школах бесплатное питание для младшеклассников, и для меня это важно не только как для директора школы, но и как для бабушки. В республике активно работает грантовая система. А такое количество федеральных грантов, которое выиграла наша республика в последние годы, мы никогда раньше не выигрывали!Рита Кашфуллина, директор Верхнекарышевской средней школы Балтачевского района
Радий Хабиров – настоящий лидер, у него есть своя команда. Он очень работоспособный. Много передвигается по республике, много раз приезжал в Кумертау. Быстро вникает в суть дела, быстро решает проблемы. Поэтому голосовали за него.Елена Решетникова, Кумертау
При Хабирове жизнь в республике буквально бурлит. Работает масса проектов, обустраиваются башкирские дворики, ремонтируются дороги, он заботится о ветеранах. Радий Фаритович каждый день держит в фокусе множество проектов. Я думаю, что достойной альтернативы ему нет.Диана Насырова, город Межгорье
Я видел, как в Стерлитамаке Радий Хабиров общается с людьми. Он подошел к нам на городском фестивале «Купец». Видно, что человеку реально небезразлично, как живут люди, какие у них есть проблемы. Чувствовалось, что Радий Фаритович знает историю города, его проблемы. Самое главное, у него есть харизма и уважение людей.Влад Насонов, руководитель местного отделения «Молодой гвардии» в Стерлитамаке
Важно отметить человеческие качества Радия Фаритовича. Много раз с ним общался. Он очень душевный человек, умеет выслушивать и понимать людей.Александр Медведев, директор Башкирского кадетского корпуса имени А.В. Доставалова
Радий Фаритович во многом помогает нашему району. Много раз бывал у нас. Всё, что он пообещал, всё выполнил. В районе построен ФОК, скоро начнется строительство школы. Поэтому мы за него.Алик Каюмов, Бураевский район
Поддерживаю выдвижение партией "Единая Россия" Радия Хабирова на должность главы республики. При нем жизнь в Башкирии, безусловно, улучшилась. В республике появилось много инвесторов, причем они работают не только в столице региона, но и в районах. Активно благоустраиваются территории. Например, в деревне Сахаево, Кармаскалинского района, где живёт тысяча человек, был разбит современный и красивый парк, в строительство которого было вложено почти 10 млн рублей. Вы бы видели, как радовались этому местные жители, особенно дети! Разве мы об этом раньше могли мечтать.Лейсан Шарипова, секретарь первичной организации деревни Староакташево Кармаскалинского района