Жители Башкирии прокомментировали выдвижение Радия Хабирова на пост Главы региона

Вместе с Радием Хабировым Башкирия двигается только вперед. Мне очень нравится, что он поддерживает молодые семьи республики, приглашает вернуться на родину выпускников столичных вузов, создаёт условия, чтобы высокобалльники учились в Башкирии. Он сделал всё, чтобы организовать в школах бесплатное питание для младшеклассников, и для меня это важно не только как для директора школы, но и как для бабушки. В республике активно работает грантовая система. А такое количество федеральных грантов, которое выиграла наша республика в последние годы, мы никогда раньше не выигрывали!

Рита Кашфуллина, директор Верхнекарышевской средней школы Балтачевского района