В Башкирии состоялся первый этап кубка республики по мотокроссу

В Уфимском районе состоялся первый этап Кубка Башкортостана по мотокроссу. Так, спортсмены республики, а также гости из близлежащих регионов страны открыли соревновательный сезон. Кому из лидеров сборной удалось повторить успех и вновь стать лучшим, и как выступили юные воспитанники республиканских спортшкол, подробнее далее.

Заездами юных мотокроссменов стартовал новый сезон в этом виде спорта. И первый этап Кубка республики собрал рекордное число участников. Сюда приехали 145 спортсменов. Кроме представителей республики, в заездах стартовали гости из Оренбурга, Самары, Набережных Челнов и других регионов страны.

Среди башкирских мотокроссменов выступали представители спортшкол и клубов Уфы, Октябрьского, Салавата, Кумертау, Учалов. Антон Созыкин представлял Нефтекамск. Он выступал и как тренер, и как спортсмен в классе «ветераны старше 35-ти».

Соревнования проходили на новой трассе рядом с М-5 на территории Чесноковского сельсовета Уфимского района. В прошлом году заезды здесь уже проходили, и для некоторых участников препятствия были знакомы. Так, Тамерлан Хайруллин становился здесь призером.

Соревновались участники в разных классах. Лучший мотокроссмен чемпионата республики прошлого сезона Никита Богданов, представляющий Центр технических видов спорта имени Кадырова, и в этом году стартовал с победы. Он выступает в одном из самых престижных — открытом классе среди взрослых.

Среди ветеранов старше 35-ти лучшим стал Николай Красников. Также победу праздновал Константин Мочалин из Магнитогорска, уфимец Дмитрий Буланкин стал вторым. В классе мотоциклов 65 и 85 кубических сантиметров лучших выявляли в двух группах, среди ребят до 11-ти и 12-ти лет.