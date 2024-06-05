В Уфе стартовал чемпионат ФСИН России по легкоатлетическому кроссу

В Уфе стартовал чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. Открытие мероприятия и сами соревнования прошли на спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон».

Команды выявляли лучших в служебно-прикладных видах спорта на протяжении четырёх дней. Программа соревнований по легкоатлетическому кроссу включает в себя бег по пересеченной местности на дистанциях 3000 и 5000 метров, а также эстафету.