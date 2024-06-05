«Республика продолжит развитие»: эксперты о кандидатуре Радия Хабирова на пост Главы Башкирии

Башкортостан набрал высокий темп, который нельзя снижать. Поэтому выдвижение Радия Хабирова на пост главы республики является единственным правильным решением, считают эксперты. В регионе запущено огромное количество инвестиционных проектов, многие из которых на начальной стадии реализации.
По мнению аналитиков, если глава субъекта и управленческая команда поменяются, это может привести к сложностям в их дальнейшем воплощении. Напомним, накануне в Уфе на форуме Башкортостанского отделения «Единой России» с участием представителей федерального уровня однопартийцы высказали свою всестороннюю поддержку секретарю регионального политсовета.
В первую очередь хотелось бы сказать, что тот период, который сейчас пройден, предположим, пятилетку, мы можем сказать о том, что сделан огромный задел, инвестированы огромные средства в бизнесе, но никогда не надо думать, что за пять лет можно реализовать большие объёмы. За пять лет можно только заложить основу. Те инвестиции, которые пришли в республику, они лишь только начинают учиться ходить по нашей земле.Расул Гусманов, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ
Пандемия, начало специальной военной операции, санкции. За последние пять лет наша республика, как и страна в целом, столкнулась с серьёзными испытаниями. Несмотря на все трудности, Башкортостану удается показывать хорошие результаты и уровень, снижать который ни в коем случае нельзя, говорят эксперты.
Сейчас ведётся большая конкуренция внутри нашей страны за привлечение внутренних и международных инвестиций. Те регионы, которые ослабят своё динамичное поступление, или станут, или останутся аутсайдерами. Тот темп, который задан Радием Фаритовичем и его управленческой командой, позволяет нам быть уверенными в том, что республика продолжит своё динамичное поступательное развитие.Данияр Абдрахманов, ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, кандидат философских наук