«Республика продолжит развитие»: эксперты о кандидатуре Радия Хабирова на пост Главы Башкирии

В первую очередь хотелось бы сказать, что тот период, который сейчас пройден, предположим, пятилетку, мы можем сказать о том, что сделан огромный задел, инвестированы огромные средства в бизнесе, но никогда не надо думать, что за пять лет можно реализовать большие объёмы. За пять лет можно только заложить основу. Те инвестиции, которые пришли в республику, они лишь только начинают учиться ходить по нашей земле.

Расул Гусманов, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ