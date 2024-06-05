Стали известны даты проведения выборов Главы Башкортостана

Три дня на голосование. Выборы главы республики в Башкортостане будут проходить 6, 7 и 8 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящей избирательной компании, сообщили представители ЦИК региона.

В Центральной избирательной комиссии ждут уведомлений от политических партий о проведении конференций, на которых будут выдвигаться кандидаты на должность главы региона. Это должно быть сделано в период с 31 мая по 20 июня. Представить же документы для регистрации кандидаты должны не ранее 1 июля и не позднее 11 июля 2024 года.