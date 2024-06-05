Стали известны даты проведения выборов Главы Башкортостана

Три дня на голосование. Выборы главы республики в Башкортостане будут проходить 6, 7 и 8 сентября. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной предстоящей избирательной компании, сообщили представители ЦИК региона.

В Центральной избирательной комиссии ждут уведомлений от политических партий о проведении конференций, на которых будут выдвигаться кандидаты на должность главы региона. Это должно быть сделано в период с 31 мая по 20 июня. Представить же документы для регистрации кандидаты должны не ранее 1 июля и не позднее 11 июля 2024 года.

На сегодняшний день мы практически приняли все необходимые документы, которые будут регламентировать нашу деятельность, установили порядок работы участковой комиссии. Тот опыт, который неоднократно уже на Российской Федерации применялся, а это голосование несколько дней подряд, мы пытаемся тоже транслировать на региональные выборы.

Марат Гадилов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.
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