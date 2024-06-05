Делегация Башкирии начала работу на Петербургском международном экономическом форуме

Совместные предприятия с Кыргызстаном и выход на мировой рынок. Делегация Башкортостана сегодня начала работу в Санкт-Петербурге — на крупнейшей деловой площадке — международном экономическом форуме. Республика традиционно представляет на мероприятии свой стенд, который презентует инновационный потенциал региона. Первые соглашения о сотрудничестве уже подписаны, всего же их будет порядка 20 в разных отраслях экономики.

Санкт-Петербург в эти дни, кроме северной, становится еще и экономической столицей страны. Международный форум и в этот раз, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, объединил представителей более 130 стран. По традиции свой стенд на ПМЭФ представил и Башкортостан. Каждый раз к его созданию подходят креативно, и его по праву можно назвать одним из ярких на форуме.

Прямо на стенде можно, к слову, угоститься сладким продуктом. Мед получают игроки, прошедшие миссию в симуляторе по управлению беспилотниками. Это еще одна игра в каталоге национальной образовательной платформы «Берлога». А сама платформа, напомню, была запущена на прошлогоднем форуме, и наша республика стала пилотной в части старта этого проекта для школьников.

Петербургский международный экономический форум — это прежде всего деловая площадка. Здесь налаживаются бизнес-коммуникации и обсуждаются дальнейшие пути развития, особенно в новых условиях. Так, одними из первых на форуме подписали документ о сотрудничестве руководство Торгово-промышленной палаты Башкортостана и Кыргызского союза промышленников и предпринимателей.

Партнерство между регионами уже налажено, сегодня определили новые направления совместной работы — в сфере туризма, разработки месторождений, строительства дорог и логистических центров.

Соглашение между Уфимским нефтяным университетом и китайской образовательной группой предполагает укрепление сотрудничества в сфере образования. Проект будет реализован уже в эту приемную кампанию. В университете уже учится немало студентов из Китая, новое соглашение заключено с провинцией Сычуань. Китай находится в числе основных партнеров Башкортостана.

Всего же планируется подписание порядка 20 соглашений в сфере экономики, промышленности, финансов, торговли и транспорта. Петербургский международный экономический форум будет проходить четыре дня. Наиболее насыщенными в «Экспофоруме» по традиции станут второй и третий дни.