В Башкирии в РКПЦ поступило новое оборудование

В Республиканский перинатальный центр поступило новое оборудование — три аппарата искусственной вентиляции легких и один наркозно-дыхательный. Оно необходимо для спасения малышей, которые родились раньше срока или с патологиями. Аппараты уже запустили в работу, с помощью одного из них выходили новорожденного с весом менее 800 граммов.
В самом сердце огромной махины и незаметно младенца. Это почти космический корабль, который поддерживает кроху после утроба матери — помогает дышать, питать организм, сохраняет уровень влажности, фиксирует важные жизненные показатели. И теперь таких аппаратов в республиканском перинатальном центре стало больше.
В детской реанимации действует закон «три Т» — здесь должно быть темно, тепло и тихо. Но, несмотря на весь профессионализм врачей, маму не заменит никто. Потому у каждой женщины есть возможность прийти к своему ребенку, приложить к груди, просто поговорить и побыть вместе.
Маленькая Камелия преодолела самые первые испытания в своей жизни. Она появилась на свет на 33-й неделе весом чуть более двух килограммов. В реанимации провела 5 дней, сейчас малышка с мамой, пока продолжает терапию в отделении патологии новорождённых. Но уже с нетерпением ждут выписки — впереди большие планы.
И такие счастливые моменты — лучшая награда для врачей: родители малышей и после выписки держат связь с докторами, рассказывают о достижениях детей, за жизнь которых боролись вместе.