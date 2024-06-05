В Башкирии в РКПЦ поступило новое оборудование

В Республиканский перинатальный центр поступило новое оборудование — три аппарата искусственной вентиляции легких и один наркозно-дыхательный. Оно необходимо для спасения малышей, которые родились раньше срока или с патологиями. Аппараты уже запустили в работу, с помощью одного из них выходили новорожденного с весом менее 800 граммов.

В самом сердце огромной махины и незаметно младенца. Это почти космический корабль, который поддерживает кроху после утроба матери — помогает дышать, питать организм, сохраняет уровень влажности, фиксирует важные жизненные показатели. И теперь таких аппаратов в республиканском перинатальном центре стало больше.

Мы оказываем помощь пациентам, начиная с веса 500 грамм и более, но бывают случаи, когда мы помогаем малышам, которые родились с гораздо меньшей массой тела, последний успешный наш опыт выхаживания — это малышка весом 400 грамм, 24 недели. Лилия Бадретдинова, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорождённых №2 РКПЦ

У нас через каждую реанимацию проходит 800 с лишним детей, то есть порядка 1,5 тысяч детей за год, и через отделение патологии новорожденных и недоношенных детей порядка 2,5–3 тысяч детей, по-разному. В зависимости от года и той патологии, которая к нам была направлена. Рамиля Богданова, заместитель главного врача по педиатрической службе РКПЦ

В детской реанимации действует закон «три Т» — здесь должно быть темно, тепло и тихо. Но, несмотря на весь профессионализм врачей, маму не заменит никто. Потому у каждой женщины есть возможность прийти к своему ребенку, приложить к груди, просто поговорить и побыть вместе.

Есть много факторов, указывающих на выздоровление ребенка. Это клинико-лабораторные исследования, инструментальная диагностика, есть также клиническое состояние ребенка. И когда мы удостоверились, что ребенок уже не нуждается в реанимационной помощи и интенсивной терапии, тогда мы ребенка уже переводим в отделение патологии новорожденных, где они будут лежать вместе с мамочками. Рамир Мингазов, заведующий отделением реанимации новорождённых №2 РКПЦ

Маленькая Камелия преодолела самые первые испытания в своей жизни. Она появилась на свет на 33-й неделе весом чуть более двух килограммов. В реанимации провела 5 дней, сейчас малышка с мамой, пока продолжает терапию в отделении патологии новорождённых. Но уже с нетерпением ждут выписки — впереди большие планы.

У меня случился разрыв рубца, поэтому меня экстренно прооперировали. Вообще, я сюда попала на свой день рождения — 21 мая, а дочь у меня родилась 22-го. Первым делом, что я сделаю, это отмечу свой день рождения и день рождения доченьки. Аделия Халикова, пациентка РКПЦ