В Башкирии выпал сильный град

Дождь, град, потоп. В Башкортостане прошли ливни и грозы. В некоторых районах республики град побил урожай. Как сообщают очевидцы в соцсетях, огромные грозовые тучи накрыли сначала Чишминский район, а потом и Уфу.

Горожане отмечали сильный ливень, а в микрорайоне Затон и ближайших селах Михайловке и Суровке прошел град. При этом градинки были размером с горох. Куда больший размер ледяных камней с неба обрушился на Салават. Жители города сообщают, что град размером с орех помял машины и повредил грядки на огородах.