В Уфе в лицее №136 открылись творческие студии

На базе уфимского башкирского лицея №136 имени Искужина открылись студии по изобразительному и медиаискусству. В учебном заведении особое внимание уделяется раскрытию творческих способностей учащихся. Кроме того, там создали филиал детской школы искусств №2 имени Фарита Камаева.

Если раньше велись дополнительные занятия по музыке, то теперь организована дополнительная художественная студия. В рамках проекта «Атайсал» на оснащение кабинетов мебелью и современным оборудованием был направлен 1 миллион рублей. В знак уважения к учителям спонсорскую помощь оказал выпускник лицея Муса Мазитов.