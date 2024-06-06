В Гафурийском районе открыли новый ФАП

Новый ФАП модульного типа состоит из нескольких комнат. Есть приёмная, процедурная, комната для хранения лекарств, помещение для ожидания приёма, а также санузел. Здание подключили к электричеству, есть вода, канализация и отопление. Есть все необходимое оборудование и оргтехника. Сюда будут приходить не только тугаевцы, но и жители близлежащих деревень.