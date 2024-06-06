В Уфе 14 человек сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

14 столичных выпускников сдали единый госэкзамен по химии на 100 баллов. Ученики 5-го лицея, 18-й школы, 39-й гимназии, а также учреждений Октябрьского района столицы стали лучшими в написании ЕГЭ.
Всего в Уфе Единый государственный экзамен сдают более 4300 учеников. Экзаменуемые отдали предпочтение математике профильного уровня, обществознанию, информатике. Некоторые из них планируют связать жизнь с медициной.
По инициативе главы республики учителей, подготовивших стобалльников, премируют суммой в 50 тысяч рублей. Сами выпускники, набравшие высший балл и поступившие в вузы республики, получат поощрение в 150 тысяч.
В целом в республике в этом году рекордное количество стобалльных работ по химии – 45. В прошлом году их было 18.